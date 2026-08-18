Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до 33%, що стало найнижчим показником за час його президентства. На підтримку американського лідера тиснуть війна з Іраном, побоювання щодо її затягування та зростання цін на бензин.

Про це свідчать результати нового опитування Reuters/Ipsos.

Рейтинг Трампа впав до 33%: що показало опитування

За результатами опитування, 64% американців негативно оцінюють роботу Дональда Трампа на посаді президента. При цьому на початку серпня рейтинг схвалення американського президента становив 35%.

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Нинішні 33% є найнижчим показником за його другий президентський термін та відповідають антирекорду першої каденції, зафіксованому в грудні 2017 року.

Журналісти звернули увагу на те, що коли Трамп повернувся до Білого дому у 2025 році, його діяльність схвалювали трохи менше половини американців.

Зазначається, що війна в Ірані вплинула на постачання нафти через Ормузьку протоку та призвела до стрімкого зростання цін на бензин у США.

Також опитування показало, що близько 80% американців вважають участь США у війні з Іраном надто тривалою. Зокрема, такої думки дотримуються 87% прихильників Демократичної партії та 71% республіканців. Водночас лише 16% респондентів очікують, що конфлікт може завершитися протягом кількох тижнів.

В Reuters нагадали, що Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв уникати затяжних воєн, а після початку бойових дій заявляв, що конфлікт з Іраном триватиме лише кілька тижнів.

Проте лише кожен п’ятий опитаний американець зараз вважає, що участь США у війні виправдана. Навіть серед республіканців такої думки дотримується лише близько половини респондентів.

На тлі зростання вартості пального Трамп заявив під час політичного мітингу в Гарден-Сіті у штаті Нью-Йорк, що американцям варто погодитися на додаткові витрати заради недопущення появи ядерної зброї в Ірану.

– Платити трохи більше за бензин – це виправдана ціна, – заявив президент США.

Чому війна та економіка можуть стати проблемою для республіканців

Падіння рейтингу Трампа відбувається за кілька місяців до проміжних виборів до Конгресу США, запланованих на 3 листопада. Республіканці намагатимуться зберегти незначну більшість у Палаті представників, тоді як демократи розраховують посилити свої позиції й у Сенаті.

Одним із тривожних сигналів для Республіканської партії стала зміна ставлення американців до економічної політики.

Вперше приблизно за десятиліття виборці почали вважати демократів більш спроможними управляти економікою. За останніми даними, 38% опитаних віддають перевагу економічному підходу демократів, а 35% – республіканців.

Демократи також отримали перевагу в питанні контролю вартості життя, що стає дедалі важливішим на тлі подорожчання пального.

Водночас скорочується й традиційна перевага республіканців у питаннях імміграції. Їхній підхід підтримують 40% зареєстрованих виборців, а політику демократів – 38%.

Різниця становить лише 2 відсоткові пункти. Для порівняння, у січні 2025 року республіканці випереджали демократів у питанні імміграції на 26 пунктів.

Опитування Reuters/Ipsos проводилося онлайн протягом чотирьох днів серед 1 166 дорослих американців. Статистична похибка становить близько 3 відсоткових пунктів.

Нагадаємо, за даними травневих опитувань, які опублікувало видання The Economist, Дональд Трамп став найменш популярним президентом США з моменту запуску відповідних досліджень у 2009 році.

Джерело : Reuters

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