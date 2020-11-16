На Бали хотят запретить алкоголь, а за продажу сажать

На острове Бали, что в Индонезии, хотят ввести наказание за употребление алкоголя.
Так за изготовление, хранение и распространение алкогольных напитков людям может грозить заключение от двух до десяти лет. За распитие алкоголя будут наказывать менее строго.
Такие изменения могут наступить в случае принятия законопроекта, который сейчас рассматривает Палата представителей. Его продвигают политики, входящие в консервативные исламские партии.
При написании проекта они ссылались на часть Корана, которая указывает, что мусульмане не должны употреблять алкоголь. Чиновники Бали, конечно, выступают против такой инициативы.
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