На Бали хотят запретить алкоголь, а за продажу сажать

На острове Бали, что в Индонезии, хотят ввести наказание за употребление алкоголя.

Так за изготовление, хранение и распространение алкогольных напитков людям может грозить заключение от двух до десяти лет. За распитие алкоголя будут наказывать менее строго.

Такие изменения могут наступить в случае принятия законопроекта, который сейчас рассматривает Палата представителей. Его продвигают политики, входящие в консервативные исламские партии.

При написании проекта они ссылались на часть Корана, которая указывает, что мусульмане не должны употреблять алкоголь. Чиновники Бали, конечно, выступают против такой инициативы.

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Самый крепкий джин в мире

В начале ноября в Великобритании изготовили самый крепкий джин в мире. Им стал напиток бренда Anno Spirits с 95% крепкости.

Производители напитка подчеркивают его экономность — для того, чтобы приготовить коктейль, нужно лишь семь граммов джина.