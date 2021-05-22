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Факты / Мир / Мировые новости
Софія Зінов'єва |

Все страны НАТО готовы помочь Украине обеспечить безопасность — заместитель генсека

Все страны НАТО готовы помочь Украине обеспечить безопасность — заместитель генсека

Страны НАТО готовы помочь Украине поддерживать собственную территориальную безопасность.

Об этом рассказала заместитель генсека Североатлантического Альянса Байба Браже.

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По ее словам, в настоящее время Альянс очень объединенный в позиции относительно Украины.

— Преданность совместному сдерживанию и обороне для помощи Украине и партнерам огромна. Приятно видеть, насколько объединенный Альянс по этому поводу, — рассказала Браже.

Также заместитель добавила, что с начала российской агрессии в 2014 году страны НАТО многому научились и больше объединились.

По словам Браже, нынешняя задача Альянса — подготовиться к будущему, то есть задуматься над тем, как искусственный интеллект может влиять на военную и разведывательные составляющие.

Украина и НАТО

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина стремится усилить безопасность на Черном море на фоне новых провокаций.

По словам Шмыгаля, этот регион является важным для всего евроатлантического пространства, поэтому Украина прилагает все усилия для углубления взаимодействия с НАТО.

Фото: Depositphotos

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