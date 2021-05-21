Україна прагне взаємодіяти з НАТО задля безпеки в Чорному морі – Шмигаль

Україна прагне зміцнити безпеку на тлі нових викликів у Чорноморському регіоні, який стратегічно важливий для всього євроатлантичного простору. Тому для цього держава докладає усіх зусиль для поглиблення взаємодії з НАТО.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-конференції, організованій Німецьким фондом Маршалла в США.

– Стратегічно важливе значення для безпеки та стабільності всього євроатлантичного простору має Чорноморський регіон, – сказав він.

Тож Шмигаль додав, що українська сторона прагне посилити взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеці в Чорноморському регіоні.

– Закликаємо союзників пріоритезувати Чорне море у своїй стратегії, – закликав прем’єр.

За словами глави уряду, в Києві націлені на співпрацю з метою посилення можливості Військово-морських сил поліпшити ситуаційну обізнаність у регіоні, розширити обмін інформацією та зміцнити спроможності у сфері кіберзахисту.

Окрім того Шмигаль зауважив, що Україна вже консультується із Північноатлантичним альянсом для узгодження подальших кроків.

Також, як наголосив прем’єр, триває поступове переведення сектору безпеки й оборони України й ЗСУ на стандарти НАТО.

– Український уряд націлений на нарощування темпів євроінтеграційних та євроатлантичних реформ, – пояснив він.

На думку Шмигаля, це можливо лише з подальшою підтримкою наших надійних міжнародних партнерів.

Навчання у Чорному морі

Нещодавно Військово-морські сили ЗСУ, берегова охорона США та морська охорона Держприкордонслужби України провели спільні тренування PASSEX в акваторії Чорного моря.

Їхня мета – посилення безпеки у морі та підвищення взаємосумісності екіпажів кораблів України і США для виконання спільних морських операцій у складі багатонаціональних тактичних груп за стандартами та процедурами, ухваленими державами-членами та партнерами НАТО.