Российский геополитический проект Северный поток-2 могут достроить уже в ближайшее время. А после отказа США от части санкций, у большинства экспертов не возникает сомнений в завершении строительства в этом году.

В то же время в Соединенных Штатах остается много противников проекта, которые пытаются убедить власти в том, что его нужно остановить любой ценой.

Приобщается к попытке убедить руководителей США и Германию в необходимости остановить строительство Северного потока-2 и Украина, которая потенциально больше всего пострадает от его запуска.

Факты ICTV рассказывают, что происходит вокруг российского проекта и как его пытаются остановить.

Уступчивость США

Тему строительства Северного потока-2 снова подняли после того, как в администрации президента США Джо Байдена приняли решение о приостановлении части санкций против компаний, которые строят российский газопровод, а также против руководителя Nord Stream 2 AG Матиаса Варнинга.

Хотя Соединенные Штаты отменили лишь незначительную часть ограничений, это привело к критике как в стране, так и за ее пределами.

Большинство американских экспертов тогда сходились во мнении, что решение было принято для того, чтобы избежать длительного конфликта с Германией.

Одной из целей Байдена на посту президента является восстановление контактов на международной арене, которыми часто пренебрегал его предшественник Дональд Трамп.

Германия в этом вопросе является одной из ключевых для США, поэтому неудивительно, что американцы пытаются проявлять лояльность к немецким компаниям, когда речь идет о санкциях против Северного потока-2.

Якобы в подтверждение своего курса, 23 мая Минфин США опубликовал информацию о введении нового пакета санкций против компаний и 13 судов РФ, которые строят газопровод.

В комментарии Фактам ICTV политолог Олеся Яхно заявила, что не стоит слишком критиковать отмену части санкций против Северного потока-2, ведь их могут легко вернуть.

– Из перечня санкций изъяли ограничения против самой компании и ее директора. Это не значит, что их не применят в момент, когда изменится решение. Это не означает, что эта тема закрыта. Просто на этом этапе Соединенные Штаты не хотят создавать противоречия с Германией, – говорит политолог.

Кроме того, по словам Яхно, вопрос санкций нельзя выносить в “черно-белую” плоскость. Большинство из них продолжают действовать против ряда компаний, что замедляет не только строительство проекта, но и его запуск. То есть исключение из списка компании и ее директора – условно капля в море.

Но несмотря на это, строительство Северного потока-2 продолжается. По состоянию на конец марта в Германии оставалось проложить около 28 км труб, а общую готовность проекта оценивали в 95%.

Кроме того, России удается частично пренебрегать американскими санкциями. Сейчас к работам в немецких водах привлекли судно Фортуна, которое принадлежит компании КВТ-Рус. Оба – в санкционном списке США.

После задержания белорусского журналиста о новых санкциях против Северного потока-2 начали говорить и в других странах, поскольку подозревают Россию в причастности к этой истории.

В частности, против российского газопровода может ввести санкции Великобритания.

– Упомянули Северный поток и другие возможности (для введения санкций, – Ред.). Мы рассмотрим этот вопрос и проконсультируемся с нашими партнерами, чтобы понять, на какие дальнейшие шаги они также готовы пойти, – заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

В то же время, у США и других государств целью может быть вовсе не остановка строительства Северного потока-2.

Ставка на Германию

Контакты американской и немецкой сторон продолжаются, и в них часто поднимают вопрос российского газопровода. Позиция США была ясна еще в начале года и вряд ли изменится – они не рассматривают Северный поток-2 как экономический проект, а лишь как рычаг воздействия на страны Европы.

Вот и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время разговора с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом напомнил, что Америка до сих пор обеспокоена прокладкой трубы.

Но цель у США может быть другая – отсрочить завершение строительства Северного потока-2 до изменения ситуации в Германии. Основная ставка – на осенние выборы и партию Зеленые.

– Возможно, они (США, – Ред.) надеются на то, что будущая коалиция, которая будет создана в Германии, будет включать в себя партию Зеленые, поскольку она, по разным соцопросам, сегодня на втором месте после партии Меркель. Партия Зеленые является жестким противником Северного потока-2 и ее лидер Анналена Бербок заявляла о том, что остановит этот проект, когда они придут к власти и войдут в коалицию, – объясняет Яхно.

Ее место в немецком парламенте – это дополнительные усилия в противостоянии российскому проекту. На самом деле, в связи с последними событиями, свою позицию могла бы изменить и Меркель, но для нее это значит признать, что она была не права. А перед выборами в Бундестаг это шаг, который она не может себе позволить.

Даже если на международной политической арене это и было бы правильным выбором, это точно ударило бы по позициям Христианско-демократического союза.

Если партии Зеленые удастся занять значительное место в парламенте, то Россия вряд ли сможет достроить Северный поток-2. А даже если его прокладку к осени завершат, то остается не менее важный вопрос – его запуск.

Вряд ли России придутся “по вкусу” все регуляторные ограничения Евросоюза. И здесь уже придется договариваться не только с Германией, а со всеми странами ЕС, которые очень внимательно относятся к соблюдению установленных правил.

Интересы Украины

Конечно, возможно и худшее развитие событий – Россия достроит газопровод и запустит его в эксплуатацию.

В первую очередь это станет проблемой для Украины. Еще в конце февраля эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип рассказывал Фактам ICTV, что запуск газопровода ударит по украинскому маршруту.

– Конечно, спрос на него будет определяться такими факторами, как спрос на природный газ в ЕС, развитие альтернативных технологий, ценовая конъюнктура на рынках. Ясно одно – это будет ударом. Вопрос в том, будет ли спрос на украинский маршрут после 2024 года, – говорил тогда Прокип.

Но в нашем случае проблемы лежат не только в экономической плоскости. Безопасность также является для нас важным вопросом, особенно учитывая, что Украина уже 7 лет противостоит российской агрессии.

Поэтому наши дипломаты усиливают контакты с международными партнерами. Верховная Рада обратилась к Конгрессу США с призывом ввести санкции против всех участников строительства российского газопровода.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с сопредседателем немецкой партии Зеленые. Одной из тем стало противодействие Северному потоку-2.

– Нет никаких сомнений в том, что в случае завершения строительства Россия будет использовать этот проект как инструмент продвижения своих геополитических интересов, в частности в контексте усилий нормандского формата и в ТКГ. Речь идет не только об угрозе безопасности Украины, но и всей Европы, – сказал глава МИД.

Эксперты считают, что есть и прямая военная угроза России. В совместной статье президента Центра глобалистики Стратегия ХХІ Михаила Гончара и капитана I ранга (в запасе) ВМС Украины Андрея Рыженко говорится, что РФ может использовать Северный поток-2 для разведки и усиления своего присутствия в акватории Балтийского моря.

По их мнению, РФ может развернуть систему подводного наблюдения, которая поможет контролировать подводную деятельность в регионе.

– Проведение специальных операций значительно облегчается из-за близости Северного потока к районам их проведения и возможности обоснования российского присутствия наличием двух протяженных трубопроводных систем, бесперебойная работа которых требует технического надзора. Газопровод Северный поток – своего рода “рычаг проекции силы” для специальных операций в центральной и особенно в юго-западной части Балтийского моря, – говорится в статье.

Никто не сомневается в том, что Северный поток-2 – исключительно геополитический проект и сегодня экономическая заинтересованность нескольких стран не должна ставить под угрозу всех остальных.

Но только время покажет, как будут развиваться события вокруг российского газопровода. Даже если его достроят, то не должны запустить в эксплуатацию в ближайшее время.

Украина делает все возможное, чтобы всячески предотвратить реализацию Северного потока-2, однако больше инструментов для этого все равно у Запада, которому нужно реагировать быстрее и жестче.