Литва объявила Шария персоной нон грата и аннулировала все документы

Литва аннулировала Анатолию Шарию, которого подозревают в госизмене в Украине, все документы и объявила его персоной нон грата.

Это произошло еще 10 мая 2021 года. После этого адвокаты Анатолия Шария сделали запрос, чтобы изучить основания такого решения и им были переданы соответствующие материалы.

Издание Цензор.Нет со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что Шарий нанял одну из самых дорогих адвокатских компаний в Литве, что свидетельствует о наличии у него значительных финансовых ресурсов.

В 2012 году Шарий получил в Литве статус беженца. Теперь пророссийского блогера его лишили. Известно, что Шарий хочет получить соответствующий статус в Испании, где он живет.

Литовские юристы утверждают, что успешное обжалование этого решения — маловероятно. Это связано с основательностью материалов и наличием политической поддержки этого решения.

Сам Шарий отреагировал на новость на своих страницах в соцсетях, отметив, что впервые об этом слышит.

СБУ объявила Шария в розыск

25 февраля СБУ объявила в розыск Анатолия Шария, который подозревается в госизмене, после того, как он не явился на допрос в СБУ.

Следователи СБУ предоставили адвокату Шария материалы дела, в котором ранее блогеру объявлено подозрение. Ему также вручили ходатайство об избрании меры.