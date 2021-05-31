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Факты / Мир / Мировые новости
Юлія Захарченко |

В Нигерии боевики похитили около 150 учеников

В Нигерии боевики похитили около 150 учеников

В Нигерии вооруженная группа неизвестных людей на мотоциклах ворвалась в город и открыла стрельбу. После этого они направились в исламскую школу и похитили детей.

Во время нападения одного человека убили, еще один получил серьезные ранения. Школу посещают около 300 учеников в возрасте от семи до 15 лет. В настояще время неизвестно точное количество похищенных детей.

Последнее время в государстве участились случаи похищения людей с целью получения выкупа. Неизвестные устраивают серии рейдов в школах и университетах Нигерии.

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С декабря 2020 года в Нигерии похитили около 700 студентов, чтобы вскоре получить за них выкуп. В субботу боевики освободили 14 студентов из университета в штате Кадуна.

Перевернутое судно в Нигерии

Недавно в Нигерии перевернулось судно, на борту которого было около 160 пассажиров. Пассажирский катер раскололся и затонул в реке.

После этого около 140 человек пропали без вести. Во время крушения один человек погиб. В то же время спасатели нашли 22 выживших людей.

Источник: The Guardian

Фото: Pexels

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