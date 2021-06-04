По данным Организации Объединенных Наций, цены на продукты питания в мире стремительно подскочили за последние десять лет.

Индекс цен на продовольствие Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) отслеживает мировые цены на ряд продуктов питания, включая зерновые, масличные культуры, молочные продукты, мясо и сахар. Он свидетельствует о росте цен на продукты в течение 12 месяцев подряд.

Согласно индексу, ежегодно цены на еду в мае дорожали на 39,7% — это наибольший прирост в месячном выражении с октября 2010 года. Из-за резкого подорожания всех составляющих, пока индекс цен на продукты высокий с сентября 2011 года.

Причиной такого роста называют перебои в производстве, уменьшение рабочей силы и ограничения поставок во время пандемии. Эти факторы создали местный дефицит, обусловленный ростом цен.

Растет обеспокоенность широкой инфляцией и тем, как рост цен на продукты повлияет на восстановление экономики мира.

Эксперты предупреждают, что высокий спрос и низкое производство приведут к росту инфляции, когда экономика выйдет из режима ограничений.

Однако в некоторых отраслях наблюдается сильное оживление. Прогнозы ФАО в этом году зафиксировали глобальное производство зерновых, что может помочь ослабить ценовое давление, которое растет.

Подорожание продуктов в Украине

Производители увеличили цены на продовольственные товары в Украине почти на треть по сравнению с 2020 годом.

По данным Госстата, еще в марте прошлого года индекс цен на продовольственные товары составлял 104,2%, тогда как в этом году этот показатель вырос до 130,3%.