Чем крепче — тем дороже: в Украине могут вырасти цены на пиво

Кабмин предлагает определять размер акцизного налога на пиво по его крепости. Тогда как сейчас он определяется литражом напитка.

Соответствующий законопроект №5600 зарегистрировали в Верховной Раде 2 июня.

Так, авторы документа предлагают увеличить акциз с 2,78 грн за 1 литр пива до 59,82 грн за 1 литр 100% спирта.

В частности, для напитка с содержанием 4% спирта налог составит 2,39 грн/1л, а 8% — 4,79 грн/1л.

Как говорится в пояснительной записке этого законопроекта, согласно приложению ХХVIII Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, Украина обязана привести нормы собственного законодательства в соответствие с Директивой Совета по гармонизации структур акцизных сборов на спирт и алкогольные напитки.

Кроме того, по ст. 3 этой Директивы установлено, что акцизный налог, взимаемый с пива, устанавливается в зависимости от фактической прочности готовой продукции.

В правительстве объяснили, что при этом, в Украине ставка акциза на пиво определена за 1 л готовой продукции.

Поэтому и предлагают действующую ставку акциза заменить на ставку за 1 л чистого спирта.

Повышение налогов в Украине

Кабмин подал в Верховную Раду законопроект №5600, который предусматривает повышение ряда налогов.

В частности, авторы законопроекта хотят пересмотреть ставки акцизного налога, экологического налога и рентной платы.

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