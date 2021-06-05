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Факты / Мир / Мировые новости
Абрамова Юлія |

США начали использовать приложение для сбора данных о беженцах из Мексики

Біженці у США

Погранично-таможенная служба США (ПТС) начала использовать приложение для сбора и хранения данных о беженцах из Мексики до того, как они пересекут границу Соединенных Штатов.

Программа использует технологию распознавания лиц, геолокацию и облачные вычисления. Поэтому ее применение вызвало вопросы о сохранении конфиденциальности собранной информации.

Международные и неправительственные организации отправляют данные мексиканцев, ищущих убежища, пограничникам через программу. После этого ПТС проверяет информацию и принимает решение о допуске гражданина Мексики в Соединенные Штаты.

Приложение было зарегистрировано более семи месяцев назад, при этом ранее ПТС не заявлял, что он будет использоваться для проверки беженцев.

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Источник: Los Angeles Times

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