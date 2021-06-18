Умови для прийому України в НАТО поки не склалися – МЗС Франції

У Міністерстві закордонних справ Франції прокоментували прагнення України найближчим часом вступити до Північноатлантичного альянсу.

На думку очільника МЗС Жана-Іва Ле Дріана, для вступу України в НАТО поки не склалися відповідні умови.

– Вважаю, що наразі умови для прийому України в НАТО не склалися, – зазначив він в одному з інтерв’ю.

Днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що Україна є країною-претендентом на членство в НАТО, але для вступу до Альянсу їй необхідні більші успіхи у боротьбі з корупцією.

За його словами, у НАТО є різні програми щодо дотримання зобов’язань, які значною мірою присвячені боротьбі з корупцією в межах реформ. Але Україні все ще потрібно докласти більше зусиль, щоб забезпечити їх повну реалізацію.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна продовжить курс на реформи у сфері безпеки й оборони, щоб іще більше відповідати стандартам взаємосумісності з державами-членами Альянсу.

Джерело: BFMTV