Извержение вулкана на Канарах: разрушено 500 домов, аэропорт возобновил работу

Аэропорт острова Ла-Пальма, расположенный на Канарах, возобновил свою работу. Авиарейсы приостанавливали из-за чрезмерного количества пепла, вызванного извержением вулкана Кумбре Вьеха.

В настоящее время работники аэропорта расчистили полосы от пепла, поэтому на острове вновь начали осуществлять авиарейсы. Однако ряд авиакомпаний приостановили полеты на остров из-за извержения вулкана.

The Carbon Dioxide ‘footprint’ from this Canary Island eruption absolutely dwarfs the CO2 output of Canadians, and yet strangely there are no volcano Carbon Taxes. pic.twitter.com/86AMUHUIIg — Paul Mitchell (@PaulMitchell_AB) September 26, 2021

Лава накрыла около 206 га земли, а пепел — более 1,3 га. В результате извержения разрушено около 500 домов, а спасательные службы эвакуировали около 6 тыс. граждан.

Жители острова могут снова вернуться забрать собственные вещи из своих домов — они не могли этого сделать из-за запрета спасательных служб после активизации извержения.

“New volcano mouth emerges on the Spanish island of La Palma” https://t.co/s1Tfuy1dsI — Jorge Medel (@TONYNBG) September 26, 2021

24 сентября стало известно об усилении извержения вулкана, расположенного на Канарских островах. Кумбре Вьеха, который был в спящем состоянии около 50 лет, внезапно начал извергать потоки лавы.

За неделю до этого фиксировали необычную сейсмическую активность — мелкие землетрясения, которые могли свидетельствовать о его приближении.

Источник: El Pais