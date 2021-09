Извержение вулкана на Канарах: разрушено 500 домов, аэропорт возобновил работу

Аэропорт острова Ла-Пальма, расположенный на Канарах, возобновил свою работу. Авиарейсы приостанавливали из-за чрезмерного количества пепла, вызванного извержением вулкана Кумбре Вьеха.

В настоящее время работники аэропорта расчистили полосы от пепла, поэтому на острове вновь начали осуществлять авиарейсы. Однако ряд авиакомпаний приостановили полеты на остров из-за извержения вулкана.

The Carbon Dioxide ‘footprint’ from this Canary Island eruption absolutely dwarfs the CO2 output of Canadians, and yet strangely there are no volcano Carbon Taxes. pic.twitter.com/86AMUHUIIg

— Paul Mitchell (@PaulMitchell_AB) September 26, 2021