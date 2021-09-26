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Юлія Захарченко |

Извержение вулкана на Канарах: разрушено 500 домов, аэропорт возобновил работу

Вулкан

Аэропорт острова Ла-Пальма, расположенный на Канарах, возобновил свою работу. Авиарейсы приостанавливали из-за чрезмерного количества пепла, вызванного извержением вулкана Кумбре Вьеха.

В настоящее время работники аэропорта расчистили полосы от пепла, поэтому на острове вновь начали осуществлять авиарейсы. Однако ряд авиакомпаний приостановили полеты на остров из-за извержения вулкана.

Лава накрыла около 206 га земли, а пепел — более 1,3 га. В результате извержения разрушено около 500 домов, а спасательные службы эвакуировали около 6 тыс. граждан.

Жители острова могут снова вернуться забрать собственные вещи из своих домов — они не могли этого сделать из-за запрета спасательных служб после активизации извержения.

24 сентября стало известно об усилении извержения вулкана, расположенного на Канарских островах. Кумбре Вьеха, который был в спящем состоянии около 50 лет, внезапно начал извергать потоки лавы.

За неделю до этого фиксировали необычную сейсмическую активность — мелкие землетрясения, которые могли свидетельствовать о его приближении.

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Источник: El Pais

Фото: Depositphotos

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