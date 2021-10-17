Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Украину, который должен состояться уже на следующей неделе, планирует подтвердить, что двери НАТО для Киева открыты.

Как сообщили в пресс-службе Пентагона, во время своей рабочей поездки в Европу Остин посетит Грузию, Украину и Румынию, где встретится с первыми лицами.

В частности, в Украине Остин встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном. Глава Пентагона планирует заверить в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Вашингтона.

– Остин подчеркнет и в Грузии, и в Украине, что двери в НАТО открыты, и призовет эти страны ввести изменения, необходимые для того, чтобы они могли претендовать на членство в оборонном Альянсе, — отмечается в сообщении

В Пентагоне напомнили, что как в Грузии, так и в Украине есть территории, незаконно оккупированые Россией. Так, российские войска вторглись в Грузию в 2008 году и оккупировали Южную Осетию и Абхазию.

Война же на украинском Донбассе продолжается с 2014 года, и за это время российские войска убили около 14 тыс. украинцев. Кроме того, Россия также незаконно захватила Крым.

В связи с этим Ллойд Остин во время своих визитов заверит союзников и партнеров в приверженности США их суверенитету перед лицом российской агрессии.

– Мы укрепляем суверенитет стран, которые находятся на передовой российской агрессии, — заверили в Пентагоне.

Одной из тем переговоров во время визита Остина в Украину, Грузию и Румынию будет усиление безопасности на Черном море и укрепление сотрудничества между тремя странами.

Также планируется встреча с военнослужащими США, которые работают с грузинскими, украинскими и румынскими военными.

Глава Пентагона также примет участие в заседании министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

По состоянию на сейчас Ллойд Остин уже вылетел с рабочей поездкой в Европу.

Wheels up, en route to Europe. We steadfastly support our European Allies and partners, and I look forward to meeting with my counterparts and other senior officials to reinforce the United States’ commitment to a safe, stable, and prosperous Europe. pic.twitter.com/JPePy4r5WF — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 17, 2021

Стоит отметить, что первая официальная встреча Владимира Зеленского с главой Пентагона состоялась в конце августа, во время визита президента Украины в Вашингтон. Тогда Остин сообщил, что США решили выделить дополнительную помощь Украине в объеме $60 млн, включая закупку противотанковых ракетных комплексов Джавелин.

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Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Украина и Грузия присоединятся к Альянсу, однако это не произойдет завтра. По словам Столтенберга, страны сначала должны продолжать реформы, бороться с коррупцией и строить институты в сфере безопасности и обороны.

Ранее Столтенберг уже уверял, что Украина является страной-претендентом на членство в НАТО, однако для вступления в Альянс необходимы большие успехи в борьбе с коррупцией.

В июне этого года в Брюсселе состоялся саммит НАТО. По его итогам было опубликовано заявление, в котором государства-члены Альянса поддержали решение о том, что Украина станет членом НАТО, и призвали продолжать реформы и борьбу с коррупцией.

Источник: U.S. Department of Defense