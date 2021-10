Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Украину, который должен состояться уже на следующей неделе, планирует подтвердить, что двери НАТО для Киева открыты.

Как сообщили в пресс-службе Пентагона, во время своей рабочей поездки в Европу Остин посетит Грузию, Украину и Румынию, где встретится с первыми лицами.

В частности, в Украине Остин встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном. Глава Пентагона планирует заверить в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Вашингтона.

В Пентагоне напомнили, что как в Грузии, так и в Украине есть территории, незаконно оккупированые Россией. Так, российские войска вторглись в Грузию в 2008 году и оккупировали Южную Осетию и Абхазию.

Война же на украинском Донбассе продолжается с 2014 года, и за это время российские войска убили около 14 тыс. украинцев. Кроме того, Россия также незаконно захватила Крым.

В связи с этим Ллойд Остин во время своих визитов заверит союзников и партнеров в приверженности США их суверенитету перед лицом российской агрессии.

Одной из тем переговоров во время визита Остина в Украину, Грузию и Румынию будет усиление безопасности на Черном море и укрепление сотрудничества между тремя странами.

Также планируется встреча с военнослужащими США, которые работают с грузинскими, украинскими и румынскими военными.

Глава Пентагона также примет участие в заседании министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

По состоянию на сейчас Ллойд Остин уже вылетел с рабочей поездкой в Европу.

Wheels up, en route to Europe. We steadfastly support our European Allies and partners, and I look forward to meeting with my counterparts and other senior officials to reinforce the United States’ commitment to a safe, stable, and prosperous Europe. pic.twitter.com/JPePy4r5WF

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 17, 2021