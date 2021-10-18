Посол Франции в Беларуси покинул страну по требованию Минска

Посол Франции в Беларуси Николя де Лакост уехал из страны после требования Минска покинуть территорию государства до понедельника, 18 октября.

Об этом сообщила пресс-секретарь посольства. Однако она не уточнила причину такого требования со стороны белорусских властей.

Франция и несколько стран-членов Европейского Союза не признали такое решение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

По данным СМИ, посол Николя де Лакост никогда не встречался с белорусским главой государства для передачи копий верительных грамот.

Стена на границе с Беларусью

Власти Польши утвердили выделение денег для сооружения стены возле государственной границы с Беларусью. Такое решение парламент принял для сдерживания потока мигрантов из страны.

Для этого Польша готова выделить $404 млн. Местные пограничники смогут выдворять иностранных граждан после попытки незаконного пересечения границы.

Три государства-члена Европейского Союза, которые граничат с Беларусью, заявили, что режим Лукашенко способствует потоку мигрантов из государства.

Источник: France 24