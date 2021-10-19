Северная Корея провела новые ракетные испытания. Об этом заявили военные Японии и Южной Кореи во вторник, 19 октября.

В частности, по заявлению премьер-министра Японии Фумио Кисида известно, что Пхеньян выпустил две баллистические ракеты. Кисида назвал запуски ракет КНДР, которые продолжаются с сентября, “очень неприятными”.

Ранее южно-корейское информационное агентство Ренхап сообщило о запуске одной ракеты в сторону Японского моря.

Учитывая ситуацию, береговая охрана Японии опубликовала предупреждение с инструкциями для морских судов. О месте, где упали ракеты, не сообщается.

Из-за инцидента с запуском ракет КНДР в официальном Сеуле призвали провести заседание Совета национальной безопасности Южной Кореи.

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Недавно КНДР активизировалась в испытании ракетного оружия. В начале октября они сообщили об успешном испытании новой зенитной ракеты. Несколько дней назад Пхеньян сообщил об испытаниях гиперзвуковой ракеты. Страны Запада решительно осудили эти испытания.