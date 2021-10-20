Российский оппозиционный политик Алексей Навальный стал лауреатом премии За свободу мысли имени Андрея Сахарова 2021 года.

Соответствующее решение было сегодня принято на заседании Европейского парламента.

Европарламентарии присудили премию Сахарова Навальному за его противодействие режиму президента России Владимира Путина, борьбу за права человека и основные свободы в РФ.

– Он последовательно ведет кампанию против коррупционного режима Владимира Путина. Через свои аккаунты в социальных сетях и политические кампании Навальный помогает разоблачать злоупотребления и мобилизовать поддержку миллионов людей по всей России. За это его отравили и бросили в тюрьму. Присуждая премию Сахарова Алексею Навальному, мы признаем его огромную личную храбрость и подтверждаем непоколебимую поддержку его немедленного освобождения, — подчеркнул глава Европарламента Давид Сассоли.

В шорт-лист премии Сахарова, кроме Навального, также попали: группа афганских женщин (11 правозащитниц) и бывшая временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес (была арестована в своей стране по обвинению в якобы подготовке государственного переворота).

Церемония награждения премией Сахарова состоится 15 декабря в Страсбурге (Франция).

MEPs have awarded Russian opposition politician and anti-corruption activist Alexei Navalny the European Parliament’s 2021 Sakharov Prize for Freedom of Thought. Press release → https://t.co/ogwHISfBr1 pic.twitter.com/3J4ued51kt — European Parliament (@Europarl_EN) October 20, 2021

Что известно о премии Сахарова

Премия За свободу мысли имени Андрея Сахарова ежегодно присуждается Европарламентом. Она была основана в 1988 году в честь людей и организаций, которые защищают права человека и основные свободы.

Премия получила свое название в честь советского физика и политического диссидента Андрея Сахарова.

Призовой фонд премии составляет 50 тыс. евро.

Первым лауреатом премии стал президент ЮАР, борец с режимом апартеида Нельсон Мандела (в 1988 году).

В прошлом году Европарламент присудил премию демократической оппозиции Беларуси. А в 2018 году ее получил украинский режиссер Олег Сенцов, которого в то время удерживали в тюрьме в России.

Что известно об Алексее Навальном

Алексей Навальный – российский оппозиционный политик. Он известен как организатор массовых митингов против коррупции в России, а также против режима президента РФ Владимира Путина.

В августе 2020 года Навального отравили: оппозиционеру стало плохо в самолете, когда он возвращался из Томска в Москву. Самолет вынужденно посадили в Омске, а политика срочно госпитализировали.

Через несколько дней Навального перевезли в берлинскую клинику Шарите. Во время экспертизы в Германии выяснилось, что оппозиционера отравили Новичком – запрещенным нервно-паралитическим веществом.

По данным расследователей, покушение на Навального осуществила в Томске группа из восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения.

После лечения в Германии Навальный вернулся в Россию, где его задержали силовики. 2 февраля 2021 года суд вынес приговор по делу Ив Роше, заменив условный срок оппозиционеру на реальные 3,5 года лишения свободы.