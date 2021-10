Российский оппозиционный политик Алексей Навальный стал лауреатом премии За свободу мысли имени Андрея Сахарова 2021 года.

Соответствующее решение было сегодня принято на заседании Европейского парламента.

Европарламентарии присудили премию Сахарова Навальному за его противодействие режиму президента России Владимира Путина, борьбу за права человека и основные свободы в РФ.

В шорт-лист премии Сахарова, кроме Навального, также попали: группа афганских женщин (11 правозащитниц) и бывшая временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес (была арестована в своей стране по обвинению в якобы подготовке государственного переворота).

Церемония награждения премией Сахарова состоится 15 декабря в Страсбурге (Франция).

MEPs have awarded Russian opposition politician and anti-corruption activist Alexei Navalny the European Parliament’s 2021 Sakharov Prize for Freedom of Thought. Press release → https://t.co/ogwHISfBr1 pic.twitter.com/3J4ued51kt

— European Parliament (@Europarl_EN) October 20, 2021