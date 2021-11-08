Саакашвили перевели в тюремную больницу в Глдане

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили был переведен из города Рустави в тюремную больницу в Глдане. Об этом сообщила нардеп и гражданская жена Саакашвили Елизавета Ясько.

— Вопреки заявлениям консилиума врачей, грузинского и украинского обмудсменов, позиции Украины, его перевели в самое опасное место для его жизни – Глдани! – заявила Ясько на своей странице в Facebook.

Ранее она писала, что Саакашвили вывезли из тюрьмы в городе Руставе в неизвестном направлении. Она добавила, что его перемещение не было согласовано с родственниками и адвокатами.

Ясько подчеркнула, что Саакашвили находится в критическом состоянии, однако “насколько критично, никто сейчас, не может подтвердить”.

В опубликованном видео Ясько сказала, что тюрьма не предоставляет информацию о местонахождении Саакашвили, и направлении, в котором его вывезли.

Михеил Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. Грузинские стражи порядка задержали его 1 октября в Тбилиси.

В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес называет сфабрикованными.

После задержания Саакашвили объявил голодовку в знак протеста, а его врач сообщил об ухудшении состояния здоровья политика и рассказал о талассемии, во время которой вообще нельзя голодать.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на специальном брифинге 3 ноября в очередной раз подчеркнула, что не помилует третьего президента страны.