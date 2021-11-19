Третий президент Грузии Михеил Саакашвили согласился на предложение от Минюста Грузии о госпитализации в военный госпиталь в городе Гори.

Об этом сообщила один из лидеров оппозиционной партии Единое национальное движение Эка Херхеулидзе.

— У Михеила Саакашвили есть условия госпитализироваться в военный госпиталь в случае, если во время переезда в Гори его будут сопровождать адвокат Ника Гварамия, украинский консул и его представитель, в этом случае я, — сказала Херхеулидзе.

Она отметила, что вопрос госпитализации Саакашвили должен быть решен исключительно в присутствии этих лиц.

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе во время брифинга подтвердил, что Саакашвили будет переведен в военный госпиталь в Гори.

— Мы предлагаем госпитализировать заключенного Саакашвили в военный госпиталь города Гори. Это место, где его здоровье и безопасность будут максимально защищены государством. Этим решением мы защищаем не только здоровье и жизнь Саакашвили, но и многих других людей, – заявил министр.

Брегадзе отметил, что после лечения Саакашвили вернут в Руставскую тюрьму.

Гражданин Украины и третий президент Грузии Михеил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября, куда он вернулся впервые с 2013 года. Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения сфальсифицированными.

После задержания Саакашвили объявил голодовку в знак протеста, а его врач сообщил об ухудшении состояния здоровья политика и рассказал о талассемии, во время которой вообще нельзя голодать. 11 ноября стало известно, что Саакашвили прекратил голодовку.

Источник: Rustavi2