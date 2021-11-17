Зеленский предложил Турции закупать самолеты Ан-178 у Украины

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с турецким главой Реджепом Эрдоганом сообщил, что Украина начала серийное производство транспортных самолетов Ан-178, и предложил Турции присоединиться к кругу заказчиков.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Офиса президента.

Зеленский и Эрдоган договорились о завершении подготовки Соглашения о зоне свободной торговли между странами в ближайшее время.

Также лидеры запланировали провести юбилейное десятое заседание Стратегического совета высокого уровня в феврале 2022 года в Киеве.

В рамках подготовки к Стратегическому совету в декабре этого года пройдет второе заседание Квадриги на уровне министров иностранных дел и обороны.

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Фото: Офис президента