Зеленский предложил Турции закупать самолеты Ан-178 у Украины

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с турецким главой Реджепом Эрдоганом сообщил, что Украина начала серийное производство транспортных самолетов Ан-178, и предложил Турции присоединиться к кругу заказчиков.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Офиса президента.
Зеленский и Эрдоган договорились о завершении подготовки Соглашения о зоне свободной торговли между странами в ближайшее время.
Также лидеры запланировали провести юбилейное десятое заседание Стратегического совета высокого уровня в феврале 2022 года в Киеве.
В рамках подготовки к Стратегическому совету в декабре этого года пройдет второе заседание Квадриги на уровне министров иностранных дел и обороны.
Фото: Офис президента