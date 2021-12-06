Свергнутого лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи приговорили к четырем годам заключения. Это первый приговор из целой серии, по которым она может быть приговорена к пожизненному заключению.

Ее признали виновной по обвинению в подстрекательстве к инакомыслию и нарушению правил Covid-19 по закону о стихийных бедствиях.

В общей сложности Су Чжи выдвигают 11 обвинений, которые она все отрицает. Ее поклонники считают судилище над ней политическим.

Она находилась под домашним арестом с февраля, когда военные начали переворот, свергнув избранное гражданское правительство и задержав лидеров.

Пока не ясно, когда и отправят ли Су Чжи в тюрьму.

Сообвиняемого Вин Мьинта, бывшего президента и союзника Су Чжи из партии Национальная лига за демократию (НЛД), также осудили в понедельник к четырем годам по тем же обвинениям.

В конце октября военные Мьянмы приговорили к 20 годам лишения свободы помощника Аун Сан Су Чжи — У Вин Хтейна.

После военного переворота в Мьянме 1 февраля 2021 года власть в стране захватила армия и генерал Мин Аун Хлайн. Военные выступили против правительства Аун Сан Су Чжи, партия которой одержала победу на выборах в ноябре 2020 года.

После этого в стране вспыхнули протесты, переросшие в стычки с военными. Силовики приступили к массовым расстрелам демонстрантов, жертвами которых стали более 700 человек.