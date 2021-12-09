Французская прокуратура решила освободить мужчину, задержанного 7 декабря в Париже в рамках расследования жестокого убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогджи в 2018 году. По словам прокуроров, в ходе идентификации произошла ошибка.

Так, накануне в аэропорту Шарля де Голля в Париже был задержан 33-летний гражданин Саудовской Аравии Халед Алотаиби. Мужчина планировал лететь в Эр-Рияд.

Арест произошел на основании международного ордера, выданного Турцией по делу об убийстве Хашогджи. Кроме того, во время паспортного контроля выяснилось, что человек по фамилии Алотаиби находится в базе розыска Интерпола.

В полиции заявляли, что совпало не только имя и фамилия, но место и месяц рождения. Кроме того, было внешнее сходство.

Подозреваемый, разыскиваемый Интерполом, также имеет имя Халед Алотаиби. Он – экс-чиновник саудовской королевской гвардии и один из тех, кого разыскивает Турция по делу об убийстве журналиста.

Однако после проверки французская прокуратура пришла к выводу, что арест в Париже 7 декабря произошел вследствие ошибочной идентификации. То есть гражданин, задержанный в парижском аэропорту, оказался не тем человеком, которого ищут Турция и Интерпол. Поэтому его решили отпустить.

– Тщательная проверка личности этого человека показала, что ордер на арест на него не распространяется, — говорится в заявлении генпрокурора Парижа.

Накануне посольство Саудовской Аравии в Париже настаивало, что задержанный мужчина не имеет никакого отношения к делу, и требовало его освобождения.

Что известно о гибели Хашогджи

Джамаля Хашогджи убили и расчленили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году.

Хашогджи с 2017 года жил в США и писал для издания The Washington Post. Журналист был известен публичной критикой властей Саудовской Аравии и наследного принца Мухаммеда ибн Салмана.

2 октября 2018 года Джамаль Хашогджи зашел в саудовское консульство в Стамбуле (Турция). Он хотел оформить документы для женитьбы на своей невесте из Турции Хатидже Дженгиз. После этого журналист уже никто не видел.

Сначала власти Саудовской Аравии отрицали факт гибели журналиста в консульстве и утверждали, что тот вышел из дипломатического учреждения невредимым. Впоследствии появилась информация, что журналиста убили в консульстве якобы случайно. В конце концов, Эр-Рияд был вынужден признать факт убийства Хашогджи.

Турецкие следователи пришли к выводу, что журналиста в консульстве жестоко убили, а тело расчленили. Его останки так и не нашли.

В сети была обнародована аудиозапись, сделанная в саудовском консульстве турецкой разведкой. На основании этой записи спецдокладчик ООН Агнесс Калламар пришел к выводу, что журналист стал жертвой запланированной умышленной казни.

Звучали предположения, что убийство Хашогджи заказал сам наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман. Такую информацию распространяли американские СМИ со ссылкой на ЦРУ США и спецслужбы Турции.

В декабре 2019 года в Саудовской Аравии завершился суд над обвиняемыми по делу об убийстве журналиста. Пять человек приговорили к смертной казни, еще несколько – к тюремным срокам.

Турцию это не убедило: там проводят собственный судебный процесс, фигурантами которого заочно являются 26 граждан Саудовской Аравии (по обвинению в умышленном убийстве и уничтожении улик).