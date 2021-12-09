Соединенные Штаты Америки на этой неделе отправят в Украину финальную часть военной помощи из пакета на сумму в $60 млн, о котором было объявлено в конце августа этого года.

Об этом проинформировал на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

По его словам, последний транш помощи включает в себя стрелковое оружие и боеприпасы.

– Думаю, вы знаете, что президент Байден утвердил пакет оборонной помощи для Украины в размере $60 млн. Последние элементы из него будут доставлены в Украину на этой неделе, – отметил Кирби.

Речь идет о пакете помощи, который был утвержден Джо Байденом во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США в конце августа. В пакет военной помощи вошло летальное оружие, в том числе ракетные комплексы Javelin, и нелетальное вооружение.

Как отметили в Пентагоне, эта помощь должна помочь Украине защитить свой суверенитет от российской агрессии.

По словам Кирби, нет решений о выделении дополнительной помощи Украине в сфере безопасности.

7 декабря комитет Палаты представителей США утвердил $300 млн военной помощи для Украины. Финансовая помощь от США поступит в 2022 году. Она выделяется в поддержку Вооруженных сил Украины.

Ранее сенаторы США предложили увеличить финансирование Пентагона на вооружение Украины на $50 млн (с $300 млн до $350 млн). Это предложение поступило как поправка к военному бюджету США на 2022 год.

Источник: Минобороны США