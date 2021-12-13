В Индии мужчина инсценировал собственную смерть, чтобы не возвращаться в тюрьму

В Индии мужчина инсценировал свою смерть, чтобы не возвращаться в тюрьму.

36-летний Судеш Кумар был осужден по подозрению в убийстве 13-летней дочери в 2018 году. В связи с пандемией некоторых заключенных, в том числе и его, условно-досрочно освободили во избежание распространения Covid-19 в тюрьмах.

Индеец узнал, что вскоре ему придется снова вернуться в тюрьму, и решил избежать этого, инсценировав свою смерть.

Судеш Кумар убил каменщика Домена Равидаса, который был схожим с ним по росту и весу.

После этого он сжег его тело, но в кармане оставил свои документы. Позже жена злоумышленника, с которой он предварительно сговорился, опознала тело как своего мужа.

Однако правоохранителям удалось получить записи с камер видеонаблюдения, где видно, как Кумар везет тело жертвы на велосипеде.

Полиция провела обыск в доме супругов и задержала 36-летнего мужчину. После этого он признался в содеянном. Супругу Судеша Кумара также арестовали как соучастницу.

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