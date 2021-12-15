На Сицилии вулкан Этна выпустил многокилометровый столб пепла

На острове Сицилия в Италии произошло извержение вулкана Этна с обильным выбросом пепла. Столб пепла поднялся на 5,5 км над уровнем моря.

Из-за этого в Катании закрыли аэропорт. Пепел рассеивался южнее кратера вулкана Этна, его быстро разнес сильный ветер.

Взрывная активность сопровождалась постепенным увеличением средней амплитуды вулканического дрожания к высоким значениям. Накануне на склоне вулкана Этна появилась трещина со лавой.

Вулкан Этна – один из крупнейших действующих вулканов в Европе, ему около 350 тыс. лет.

В начале декабря в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру на острове Ява. В результате образовался большой столб пепла, накрывший местные населенные пункты.

По меньшей мере 13 человек погибли, а десятки получили ожоги и ранения. Сотни местных жителей вынуждены были покинуть дома и искать убежища во временных укрытиях и мечетях.

Власти установили запретную зону в радиусе пяти километров от кратера вулкана.

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