На Сицилии вулкан Этна выпустил многокилометровый столб пепла

На острове Сицилия в Италии произошло извержение вулкана Этна с обильным выбросом пепла. Столб пепла поднялся на 5,5 км над уровнем моря.
Из-за этого в Катании закрыли аэропорт. Пепел рассеивался южнее кратера вулкана Этна, его быстро разнес сильный ветер.
Взрывная активность сопровождалась постепенным увеличением средней амплитуды вулканического дрожания к высоким значениям. Накануне на склоне вулкана Этна появилась трещина со лавой.
Вулкан Этна – один из крупнейших действующих вулканов в Европе, ему около 350 тыс. лет.
Etna, emissione cenere : visibile nube da Cratere Sud Est #etna #cenere #colata pic.twitter.com/G6AJlT8R28
— Local Team (@localteamtv) December 14, 2021
В начале декабря в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру на острове Ява. В результате образовался большой столб пепла, накрывший местные населенные пункты.
По меньшей мере 13 человек погибли, а десятки получили ожоги и ранения. Сотни местных жителей вынуждены были покинуть дома и искать убежища во временных укрытиях и мечетях.
Власти установили запретную зону в радиусе пяти километров от кратера вулкана.
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