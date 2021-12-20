Страны НАТО никогда не должны поддаваться на ультиматумы и шантаж со стороны Российской Федерации. Речь идет и о последних “предложениях” Москвы по предоставлению гарантий безопасности, которые содержат требование о невступлении Украины в Альянс.

Об этом заявил на пресс-конференции президент Польши Анджей Дуда по итогам саммита Люблинского треугольника, отвечая на вопрос, каким образом следует интерпретировать последний ультиматум РФ к НАТО.

Президент Польши выразил мнение, что в этой ситуации лидер РФ Владимир Путин хочет: либо продемонстрировать имперскую силу России, либо решил, что НАТО сейчас переживает момент слабости и может согласиться на подобные ультиматумы.

В связи с этим Анджей Дуда посоветовал вспомнить уроки истории.

– В ситуации, когда одно государство с большим военным потенциалом озвучивает ультиматум другим государствам: если соглашаться на эти ультиматумы, после этого происходит серьезная военная агрессия такого государства. И в результате начинается война. Мы не должны соглашаться на такие ультиматумы, – отметил Дуда.

По словам польского лидера, единственным ответом на подобный ультиматум России может стать серьезный контрультиматум, чтобы успокоить агрессора.

Президент Польши также провел образную аналогию с грабителем.

– Кто-то приходит к вам домой, начинает стучать в дверь и угрожать, говорит, что он на вас нападет, если вы не откроете и не дадите деньги. Но даже если вы немного приоткроете дверь, чтобы дать ему деньги, на вас все равно нападут и ворвутся к вам домой… Никогда не нужно поддаваться на такие ультиматумы и шантаж, — подчеркнул Дуда.

Он напомнил слова бывшего президента Польши Леха Качинского, который предупреждал, что после нападения российских войск на Грузию будут нападения и на Украину, Польшу и страны Балтии.

Политик выразил надежду на то, что США и другие страны НАТО понимают, что на российский шантаж соглашаться нельзя.

Недавно Россия выдвинула условия НАТО и США относительно гарантий безопасности. Они, в частности, предусматривают отказ от расширения НАТО на восток и от включения Украины в состав Альянса. Также есть требование о выводе военных подразделений НАТО из Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.

В ответ на это генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что любой диалог будет проходить только после консультаций с Украиной.