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США будут содействовать нормандскому формату, но об участии речь не идет — Госдеп

Людмила Богданова редактор ленты
Прапор США

США не будут участвовать в нормандском формате, но готовы поддерживать процесс, а также способствовать выполнению Минских договоренностей.

Об этом 21 декабря на брифинге сообщила помощница государственного секретаря США Карен Донфрид.

Она рассказала, что недавно совершила визит в Киев, Москву и Брюссель. Целью поездки было высказать позицию Вашингтона по отношению к нормандскому формату.

— О присоединении США к нормандскому процессу речь не идет, речь идет о поддержке США уже продолжающейся дипломатии. И мы будем продолжать сотрудничать не только с украинцами и россиянами, но и с французами, немцами и ОБСЕ.

Карен Донфрид сообщила, что контактирует с Францией, Германией и ОБСЕ по поводу того, как США могут поддержать содействие реализации Минских договоренностей.

– Я хочу подчеркнуть, что президент Байден четко заявил, что считает, что единственным успешным разрешением конфликта на Донбассе является дипломатическое решение, и именно поэтому он уполномочил меня уехать на прошлой неделе и провести эти разговоры, и почему Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать эту дипломатию.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также сообщал, что присоединение США к нормандскому формату не рассматривается.

В то же время, он отметил, что США всегда присоединялись к процессу урегулирования ситуации на Донбассе. Глава МИД отметил необходимость продолжения переговоров нормандской четверки.

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Источник: Государственный департамент США

Фото: Depositphotos

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