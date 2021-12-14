Присоединение США к нормандскому формату не рассматривается – Кулеба

Вопрос переформатирования нормандского формата для участия в нем США сейчас не рассматривается. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во вторник, 14 декабря.

В то же время глава МИД подчеркнул, что американские партнеры всегда присоединялись к процессу урегулирования ситуации на Донбассе.

— Что касается привлечения США к процессу урегулирования, они всегда были в него вовлечены в той или иной степени. Речь не идет о переформатировании нормандского формата.

По словам Кулебы, благодаря администрации президента США Джо Байдена формируется двусторонний трек диалога между США и Россией. Его цель – остановить российскую агрессию против Украины, поэтому ничего не будет происходить втайне от Киева.

Министр уверен, что контакты украинских властей с американскими, в частности Зеленского и Байдена, продолжатся и будут регулярными.

По мнению Дмитрия Кулебы, если Джо Байден снова проведет переговоры с Путиным, то состоятся также переговоры и с Зеленским.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский обсудил возобновление переговоров нормандской четверки с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Также лидеры стран обсудили работу трехсторонней контактной группы.

За возобновление переговоров в Нормандском формате выступил также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его убеждению, на фоне угрозы российской агрессии такие встречи важны.

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