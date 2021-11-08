Никифоров: Нормандский формат – это безальтернативная площадка

Переговоры нормандской четверки являются безальтернативным форматом для прекращения конфликта на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Эту информацию он озвучил в видеообращении, комментируя эфир программы Погляд з банкової за 7 ноября.

– В части, о нормандском формате говорилось исключительно о том, что под вопросом время и уровень проведения следующих встреч Нормандии. Сам формат вне всяких вопросов и сомнений — это безальтернативная площадка для прекращения конфликта на востоке Украины.

Пресс-секретарь Зеленского подчеркнул, что за задержку в переговорах нормандской четверки ответственна российская сторона. Франция, Германия и Украина готовы к сотрудничеству на уровне министров и лидеров.

Никифоров призвал Москву сотрудничать и внести вклад в достижение мира на Донбассе.

Ранее Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью телеканалу ICTV сообщил, что реализация встречи на уровне глав государств нормандской четверки зависит от России.

Он подчеркнул, что Украина заинтересована во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в любом формате.

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