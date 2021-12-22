На фоне концентрации российских войск у украинских границ и угрозы вторжения в Украину силы быстрого реагирования НАТО приведены в повышенную боеготовность.

Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на высокопоставленного дипломата НАТО.

Как отмечает издание, НАТО впервые отреагировало на размещение войск РФ вблизи Украины конкретными военными мерами. Так, на случай кризиса Альянс повысил оперативную готовность своих 40-тысячных сил быстрого реагирования (Nato Response Force, NRF).

По данным Die Welt, Объединенную оперативную группу повышенной готовности Альянса (VJTF – Very High Readiness Joint Task Force) теперь смогут задействовать в кризисных зонах в течение пяти дней (а не семи, как было до этого).

Многонациональная VJTF насчитывает около 6 400 военных. Сейчас ее возглавляет Турция, а в 2023 году руководство перейдет к Германии.

В режим повышенной боеготовности переведены и другие подразделения сил быстрого реагирования НАТО (например, спецназ и военная логистика). И в случае возникновения кризисной ситуации они также будут готовы к более быстрому перемещению.

Как отмечает издание, такое решение было принято на прошлой неделе Североатлантическим советом, в котором представлены все страны-члены Альянса.

Тем самым НАТО не только реагирует на ситуацию у границ Украины, но и хочет обеспечить защиту своих восточноевропейских членов.

– Помимо украинского конфликта, целью является усиление защиты восточноевропейских государств-членов (Польша, Румыния, страны Балтии). Там все больше ощущается угроза из-за последних событий на российско-украинской границе, — подчеркивается в публикации.

Представитель НАТО в комментарии Die Welt отметил, что заметное наращивание войск РФ на украинской границе подрывает безопасность в Европе.

– Союзники НАТО четко дали понять, что Россия должна быть прозрачной, снизить эскалацию и уменьшить напряжение. Мы также дали понять, что любая дальнейшая агрессия будет иметь цену и последствия. Политика НАТО в отношении РФ остается последовательной: оборона и диалог… Меры НАТО являются оборонными, уместными и отвечают нашим международным обязательствам, — заявил представитель НАТО, который общался с журналистами на условиях анонимности.

Он добавил, что Альянс всегда будет защищать своих союзников от любых угроз.

Как уточняет издание, после незаконного захвата Крыма Россией в 2014 году НАТО осуществило масштабное усиление коллективной обороны, включая создание многонациональных боевых подразделений в восточноевропейских странах-членах Альянса.

Справка. Силы быстрого реагирования НАТО – это мобильные соединения и подразделения разных видов войск (сухопутных, воздушных, военно-морских сил, сил спецназа), созданные в 2002 году. Они находятся на высоком уровне боевой готовности, чтобы быстро реагировать на кризисные ситуации.

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Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил за то, чтобы Совет между Россией и Альянсом (Совет НАТО-РФ) прошел в начале 2022 года. Столтенберг также подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс относительно защиты всех союзников, а также по поводу права Украины выбирать собственный путь.

США и НАТО намерены обсудить изменение расположения военных в Европе на фоне новых вызовов.

Источник: Die Welt