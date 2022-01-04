Американка Вирджиния Джуффре согласилась не подавать в суд на кого-либо, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном, которого можно было бы назвать потенциальным ответчиком. Речь идет о возмещении ущерба за сексуальное насилие.

Документ, обнародованный судом Нью-Йорка, показывает, что финансист заплатил ей $500 тыс. во избежание иска.

Тем не менее Джуффре судится с герцогом Йоркским, принцем Эндрю, за якобы изнасилование ее 20 лет назад, когда она была подростком. Сам принц отрицает свою причастность.

Документ сделки между Эпштейном и Джуффре был обнародован перед важным слушанием во вторник по гражданскому делу с участием принца Эндрю, и это может повлиять на ход спора между двумя сторонами.

Джуффре утверждает, что ее продали принцу Эпштейн и его подруга Гислен Максвелл.

По ее словам, ей приходилось оказывать сексуальные услуги и друзьям Эпштейна, среди которых были бизнесмены, ученые и известные и состоятельные люди. Девушка утверждала, что среди них был и герцог Йоркский.

Хотя в соглашении не упоминается имя принца, его адвокаты говорят, что эта сделка 2009 года означает, что Джуффре не может подать на него в суд, потому что она согласилась прекратить все судебные иски против любого, кто связан с миллиардером Эпштейном, которого можно было бы назвать потенциальным ответчиком.

Источник в юридической команде принца Эндрю сказал, что Джуффре упомянула королевскую семью в своем иске от 2009 года (против Джеффри Эпштейна — Ред.) и условия сделки распространяются и на герцога.

Американский миллиардер Эпштейн умер в тюрьме в 2019 году, а Максвелл на прошлой неделе была осуждена за вербовку и торговлю молодыми девушками с целью жестокого обращения со стороны покойного финансиста.