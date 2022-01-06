В Казахстане в результате протестов пострадали уже более тысячи человек.
Об этом в эфире местного телеканала сообщила первый заместитель министра здравоохранения страны Ажар Гиният.
Кроме того, по ее словам, в больницы госпитализировано 400 человек, 62 находятся в реанимациях.
Среди пострадавших также – десять медицинских работников.
Ажар Гиният призвала протестующих не блокировать работу медиков, чтобы кареты скорой могли вовремя прибывать на помощь пострадавшим.
Протесты в Казахстане продолжаются со 2 января. Поводом к этому послужило подорожание сжиженного нефтяного газа вдвое.
4 января власти снизили цены на газ, но митингующие расширили перечень требований.
В частности, требования касались отставки правительства и отстранения от политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.
5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства, а вечером сообщил, что возглавит Совет безопасности страны вместо Назарбаева.
Источник: Хабар 24