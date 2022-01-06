В Казахстане в результате протестов пострадали уже более тысячи человек.

Об этом в эфире местного телеканала сообщила первый заместитель министра здравоохранения страны Ажар Гиният.

Кроме того, по ее словам, в больницы госпитализировано 400 человек, 62 находятся в реанимациях.

Среди пострадавших также – десять медицинских работников.

Ажар Гиният призвала протестующих не блокировать работу медиков, чтобы кареты скорой могли вовремя прибывать на помощь пострадавшим.

Протесты в Казахстане продолжаются со 2 января. Поводом к этому послужило подорожание сжиженного нефтяного газа вдвое.

4 января власти снизили цены на газ, но митингующие расширили перечень требований.

В частности, требования касались отставки правительства и отстранения от политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства, а вечером сообщил, что возглавит Совет безопасности страны вместо Назарбаева.

Источник: Хабар 24