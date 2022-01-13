Представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер призвал быть готовыми к возможному вооруженному конфликту в Восточной Европе на фоне наращивания Россией военных сил у границ Украины.

Такое заявление он сделал в комментарии журналистам после заседания Постоянного совета ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе).

– Мы столкнулись с кризисом европейской безопасности. Барабанный бой войны звучит громко, а риторика стала довольно резкой, — подчеркнул Карпентер.

Он напомнил, что у границ Украины сейчас находятся до 100 тыс. российских военных, вооружение, боеприпасы, артиллерийские системы, а также системы радиоэлектронной борьбы.

– На российской стороне границы с Украиной находятся около 100 тыс. военнослужащих. Их присутствие вызывает много вопросов о намерениях Москвы, — заявил Карпентер.

В связи с этим он призвал быть готовыми к эскалации со стороны России и возможному обострению ситуации на украинской границе.

– Мы должны отнестись к этому очень серьезно. Мы должны быть готовы к тому, что может произойти эскалация, — отметил представитель США, комментируя сосредоточение российских войск вблизи Украины.

Он добавил, что в этой ситуации Вашингтон предпочитает путь диалога и деэскалации.

Карпентер также упомянул требования Москвы относительно так называемых гарантий безопасности, одна из которых – не позволить Украине стать членом НАТО. Он подчеркнул, что Вашингтон не намерен дискутировать с Москвой по поводу базовых принципов, в частности такого, как возможность для любой страны подать заявку на членство в Альянсе.

Следует отметить, что на этой неделе в Европе прошли сразу три раунда переговоров при участии представителей США и России.

Так, 10 января в Женеве прошла встреча представителей США и РФ.

12 января в Брюсселе прошло заседание Совета НАТО-Россия (впервые за несколько лет). А 13 января – Постоянный совет ОБСЕ в Вене.

Все переговоры были организованы в ответ на наращивание российских войск у границ Украины и ультиматум Москвы относительно “гарантий безопасности”. По итогам встреч какого-либо консенсуса сторонам достичь не удалось.