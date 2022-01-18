США и Евросоюз рассматривают вариант санкций с отключением России от Swift

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз все еще рассматривают возможность отключения России от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей Swift.

Америка и Евросоюз обсуждают новые целевые экономические санкции против банков Российской Федерации. По данным иностранных СМИ, разговоры о возможном отключении России от Swift продолжаются уже в течение нескольких недель.

По словам спикера Совета национальной безопасности Белого дома, исключение Москвы из международной банковской системы в скором времени может привести к дестабилизации финансовых рынков.

Соответствующие меры будут способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры. США и ЕС рассматривают санкции против крупных банков РФ.

Германия подчеркнула, что необходимы определенные исключения, чтобы другие страны могли оплатить Российской Федерации поставки газа и нефти.

Российская агрессия

Сенат США опубликовал законопроект о санкциях против Российской Федерации, которые будут введены в случае нападения на Украину.

Среди ограничений – экономический и политический пакет сдерживания российской агрессии, который коснется и президента РФ Владимира Путина.