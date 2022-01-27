Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с польским коллегой Мариушем Блащаком из-за наращивания войск РФ вокруг Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

– Оба лидера выразили свою непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а также свою неизменную преданность развитию обороноспособности украинских сил, — отметил спикер Министерства обороны.

По его словам, министры обменялись мнениями, как усилить сдерживание вдоль восточного фланга НАТО.

– Ллойд Остин и Мариуш Блащак подчеркнули важность сохранения единства НАТО и договорились продолжать тесное сотрудничество в это критическое время, – уточнил Джон Кирби.

Напомним, что 24 января глава Пентагона перевел в режим повышенной готовности около 8,5 тыс. американских военных.

Их направят в Европу после запроса НАТО или в других ситуациях.

Как пояснил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, на такой шаг Соединенные Штаты идут, чтобы повысить боеспособность своих войск дома и за рубежом.

В этот же день НАТО заявило о решении увеличить военное присутствие в Восточной Европе.

Союзники переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители к месту развертывания сил Североатлантического альянса в Восточной Европе.

Источник: U.S. Department of Defense