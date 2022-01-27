Российский газовый монополист Газпром создал дочернюю компанию в Германии для сертификации газопровода Северный поток-2.

Об этом сообщили в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода.

Nord Stream 2 AG была создана для управления строительством и последующей эксплуатации Северного потока-2. Основателем этой компании является Gazprom International Projects LLC, дочерняя компания российского Газпрома.

Штаб-квартира Nord Stream 2 находится в Швейцарии. В связи с этим возникли проблемы и была приостановлена процедура сертификации газопровода Северный поток-2.

Немецкий регулятор – Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) – объяснил, что Nord Stream 2 AG имеет не ту организационную структуру, которая отвечала бы законодательству Германии. Так, эта компания имеет швейцарскую регистрацию, а в Германии настаивали, что оператором газопровода должно быть немецкое юридическое лицо.

Сертификацию приостановили, пока в Германии не будет создана дочерняя компания Nord Stream 2 AG, которая стала бы владельцем и оператором немецкого участка газопровода.

И эту дочернюю компанию теперь создали. Она получила название Gas for Europe GmbH.

– Компания Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода Северный поток-2, расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в г. Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы, — говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.

Там уточнили, что дочерняя структура создана в соответствии с немецким законом об энергетическом хозяйстве, поскольку это требовалось для сертификации газопровода.

Немецкий регулятор пока не делал заявлений по поводу того, возобновят ли теперь процедуру сертификации.

Ранее президент Bundesnetzagentur Йохан Хоманн отмечал, что введение в эксплуатацию Северного потока-2 в первой половине 2022 года невозможно.

Стоит отметить, что к сертификации допустили сразу две украинские компании: НАК Нафтогаз Украины и Оператора ГТС Украины. Это позволит нашему государству отстаивать свою позицию в ходе процедуры сертификации газопровода.

Как известно, Северный поток-2 пролегает из России в Германию через Прибалтику. Его общая протяженность превышает 1 200 км. Газопровод сможет транспортировать около 55 млрд кубометров газа в год.

Источник: Nord Stream 2 AG