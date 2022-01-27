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Газпром создал в Германии дочернюю компанию для возобновления сертификации Северного потока-2

Юлия Соколова редактор ленты
Північний потік-2

Российский газовый монополист Газпром создал дочернюю компанию в Германии для сертификации газопровода Северный поток-2.

Об этом сообщили в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода.

Nord Stream 2 AG была создана для управления строительством и последующей эксплуатации Северного потока-2. Основателем этой компании является Gazprom International Projects LLC, дочерняя компания российского Газпрома.

Штаб-квартира Nord Stream 2 находится в Швейцарии. В связи с этим возникли проблемы и была приостановлена процедура сертификации газопровода Северный поток-2.

Немецкий регулятор – Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) – объяснил, что Nord Stream 2 AG имеет не ту организационную структуру, которая отвечала бы законодательству Германии. Так, эта компания имеет швейцарскую регистрацию, а в Германии настаивали, что оператором газопровода должно быть немецкое юридическое лицо.

Сертификацию приостановили, пока в Германии не будет создана дочерняя компания Nord Stream 2 AG, которая стала бы владельцем и оператором немецкого участка газопровода.

И эту дочернюю компанию теперь создали. Она получила название Gas for Europe GmbH.

– Компания Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода Северный поток-2, расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в г. Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы, — говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.

Там уточнили, что дочерняя структура создана в соответствии с немецким законом об энергетическом хозяйстве, поскольку это требовалось для сертификации газопровода.

Немецкий регулятор пока не делал заявлений по поводу того, возобновят ли теперь процедуру сертификации.

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Ранее президент Bundesnetzagentur Йохан Хоманн отмечал, что введение в эксплуатацию Северного потока-2 в первой половине 2022 года невозможно.

Стоит отметить, что к сертификации допустили сразу две украинские компании: НАК Нафтогаз Украины и Оператора ГТС Украины. Это позволит нашему государству отстаивать свою позицию в ходе процедуры сертификации газопровода.

Как известно, Северный поток-2 пролегает из России в Германию через Прибалтику. Его общая протяженность превышает 1 200 км. Газопровод сможет транспортировать около 55 млрд кубометров газа в год.

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Источник: Nord Stream 2 AG

Фото: Depositphotos

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