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РФ и другие страны знают, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня – МИД ФРГ

Илья Нежигай редактор ленты
РФ и другие страны знают, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня – МИД ФРГ

По мнению МИД Германии, вступление Украины в Североатлантический Альянс пока не рассматривается.

Об этом в одном из интервью заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Ее спросили, можно ли рассуждать о членстве Украины в Альянсе, когда на Донбассе завершатся боевые действия.

— Как я уже сказала, всем известно, включая Россию, что сейчас это не на повестке дня. Народ Украины хочет жить в мире и безопасности. Многие из них годами разлучены со своими семьями из-за конфликта на Донбассе. Вот о чем идет речь, а не о скором вступлении в НАТО, – сказала глава МИД ФРГ.

Анналена Бербок добавила, что по этой теме имела длинный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В частности, немецкий дипломат дала понять главе МИД РФ, что существующие европейские договоры могут быть пересмотрены.

По ее мнению, сейчас важнейшей задачей является актуализация диалога о выполнении Минских договоренностей.

26 января посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ на Россию по поводу “гарантий безопасности” в Европе.

Свой ответ в МИД РФ также передал и Альянс. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские войска должны уйти из трех стран – Украины, Молдовы и Грузии.

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Источник: WAZ

Фото: Getty Images

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