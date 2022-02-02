Администрация президента США Джо Байдена поставила в известность Россию, что готова обсудить предоставление этой стране возможности убедиться в отсутствии наступательных крылатых ракет Томагавк на базах противоракетной обороны НАТО в Румынии и Польше.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Таким образом в Вашингтоне хотят развеять беспокойство Москвы, что пусковые установки могут быть нацелены на территорию РФ.

Один из собеседников агентства проинформировал, что любое соглашение может быть заключено только после обсуждения со странами-союзниками, включая Румынию и Польшу. При этом Россия должна будет разрешить аналогичные проверки на своих базах, где размещено оружие наземного базирования.

Как отмечает Bloomberg, на полигонах в Польше и Румынии нет ракет Томагавк. Тем не менее президент РФ Владимир Путин неоднократно предполагал, что Соединенные Штаты и НАТО якобы могут применить системы противоракетной обороны Aegis Ashore для запуска этого типа ракет.

На днях хозяин Кремля утверждал, что на базах в Польше и Румынии якобы есть пусковые установки для запуска Томагавков, которые могут “покрывать территорию РФ на тысячи километров”.

В НАТО, в свою очередь, настаивают, что системы противоракетной обороны Aegis носят исключительно оборонительный характер и нацелены на баллистические ракеты, которые, например, могут быть запущены с территории Ирана. Системы Aegis не могут оснащаться боеголовками. Это оружие предназначено для столкновения с баллистическими ракетами и уничтожения их вне атмосферы.

Как объясняет Bloomberg, системы Aegis не способны сбивать ракеты большой дальности, которые могут запустить с территории России.

В Румынии уже заявили, что готовы пригласить представителей РФ для инспекции, но при условии соблюдения принципа взаимности. А источник, знакомый с позицией Варшавы, заявил в комментарии Bloomberg, что она также может согласиться на проверки со стороны РФ в обмен на аналогичную инспекцию в Калининградской области, граничащей с Польшей.

Пока неизвестно, согласится ли Москва предоставить Вашингтону доступ к своим ракетным объектам. На момент публикации материала представители Совета нацбезопасности Белого дома не отреагировали на просьбу журналистов Bloomberg прокомментировать эту информацию.

Предложение Вашингтона по проверке наличия ракет на базах в Европе отражает усилия США по поиску точек соприкосновения с РФ, чтобы разрядить напряжение вокруг Украины.

26 января стало известно, что США передали России письменный ответ на предложения о так называемых гарантиях безопасности. Подробности ответа Белый дом не озвучивал. В то же время СМИ писали, что США предложили РФ договориться об ограничении ядерных вооружений.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что США учли позицию Украины в письменном ответе о “гарантиях безопасности”.

В то же время президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что США и НАТО в своих письменных ответах относительно гарантий безопасности проигнорировали российские “обеспокоенности”.