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Недовольство РФ не помешает Турции продавать оружие Украине – пресс-секретарь Эрдогана

Валентина Летяк редактор ленты
Реджеп Ердоган

На фоне визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину его директор по связям с общественностью Фахреттин Алтун заверил, что Анкара не откажется от поставок оружия Киеву, несмотря на недовольство России.

Речь идет о запланированных соглашениях о поставках оружия, в частности, о возможной продаже дополнительных боевых беспилотников Bayraktar.

– Военное сотрудничество между Анкарой и Киевом не направлено против России и не будет прервано в угоду ей, – подчеркнул Фахреттин Алтун.

В конце октября 2021 года ВСУ впервые применили дроны Bayraktar TB2 на Донбассе. Они предназначены для уничтожения вражеской артиллерии.

Соглашение с Турцией о покупке дронов Bayraktar TB2 Украина заключила в начале 2019 года.

3 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган посетит Украину. В последний раз он был в Киеве два года назад.

В рамках визита планируется подписание соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией, что будет способствовать развитию товарообмена между государствами.

Кроме того, планируется подписание еще трех соглашений: о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отрасли; о сотрудничестве в сфере молодежной политики; об усилении сотрудничества правоохранительных органов.

Планируется также его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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