Пентагон подтвердил информацию американской разведки о том, что Российская Федерация хочет сфабриковать якобы нападение Вооруженных сил Украины на территорию РФ или русскоязычное население, чтобы оправдать вторжение на украинские территории.

Как заявил во время пресс-брифинга пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби, в прошлом Российская Федерация уже прибегала к аналогичным тактикам.

— Мы подтверждаем информацию о планах россиян, которые, очевидно, намеревались имитировать повод для вторжения (на территорию Украины, — Ред.), — сказал Джон Кирби.

Спикер Пентагона заявил, что в планы России входила фабрикация “нападения” ВСУ или сотрудников украинской разведки на граждан РФ или русскоязычных жителей востока Украины.

Он добавил, что Россия планировала снять на камеру сфабрикованное нападение, чтобы сделать из него пропагандистское видео, на котором должны были быть зафиксированы тела погибших, а также люди, изображающие траур. В частности, планировалось создание постановочных кадров уничтоженных деревень и военной техники.

При этом Джон Кирби отказался привести доказательства этой информации или раскрыть, какой именно информацией по этому поводу владеют американские власти.

– Конечно же, я не буду раскрывать, что именно находится в нашем распоряжении, – сказал спикер Пентагона.

В преддверии ряд американских СМИ, ссылавшихся на источники в разведке, писали о том, что Россией был разработан план создания повода, чтобы вторгнуться в Украину.

Провокации для вторжения

В прошлом подобные заявления о создании провокаций звучали от ряда органов. Все эти действия РФ должны оправдать военное вторжение в Украину.

К примеру, в середине января депутат Европейского парламента Радослав Сикорский заявил, что РФ может взорвать жилые дома, чтобы оправдать свою агрессию.

Главное управление разведки Украины также сообщало, что спецслужбы России готовят ряд провокаций против своих военных, чтобы обвинить в этом ВСУ.

В январе администрация президента США предупреждала, что российское правительство направило своих оперативников на восток Украины для возможных подготовок диверсионных операций.

Источник: Pentagon