Американские официальные лица сообщили о разработанном Россией плане для создания повода, чтобы вторгнуться в Украину. Согласно плану, на украинские Вооруженные силы будет возложена ложная ответственность за нападение, которое якобы повлечет за собой жертвы не только на востоке Украины, но и в России.

По сообщениям источников Washington Post, план был одобрен на высшем уровне в Москве.

Отмечается, что информация о подобных задачах российских властей стало известно благодаря американской разведке. Четыре источника издания сообщили, что план РФ будет раскрыт администрацией президента США Джо Байдена в четверг, 3 февраля.

В январе Белый дом предупреждал, что российское правительство направило своих оперативников на восток Украины для возможных подготовок диверсионных операций.

Предполагаемая операция, которую собираются разоблачить США, включает в себя трансляцию изображений жертв среди гражданского населения на востоке Украины — и, возможно, в России — на широкую аудиторию, чтобы вызвать возмущение против украинского правительства и создать предлог для вторжения, сообщили два собеседника издания.

Неизвестно, будут ли эти жертвы настоящими или поддельными, сказал один из американских чиновников.

Источники, знакомые с планом, заявили, что сговор был разработан российскими спецслужбами и находится на поздней стадии подготовки.

Эта операция связана с другими заговорами, раскрытыми западной разведкой, но в то же время стоит отдельно от них, сообщили изданию чиновники. Кроме упомянутой засылки на восток Украины диверсантов, речь идет о другом сговоре, который в прошлом месяце раскрыло британское правительство. Он подразумевал дестабилизацию украинского правительства со стороны РФ и установку в главе Украины пророссийского политика Евгения Мураева.

— Все они, конечно, связаны, но это конкретная операция, направленная на создание потенциального повода (для вторжения в Украину, — Ред.), — сказал один из американских чиновников.

Ни один из анонимных источников издания не раскрыл основные доказательства предполагаемого заговора, но отмечается, что все они были ознакомлены с информацией по этому вопросу.

Сообщения о подготовке Россией заговора прозвучало в тот момент, когда официальный Вашингтон и другие западные страны пытаются разоблачить планирование Москвой потенциального вторжения в Украину, чтобы усложнить планы Кремля.

— У нас есть информация, что один из вариантов, который планирует российское правительство — это инсценировка нападения украинских военных или разведывательных сил на российскую суверенную территорию или на русскоязычное население, чтобы оправдать военные действия против Украины, — заявил высокопоставленный представитель администрации президента США.

Он добавил, что по мнению Белого дома, Россия уже завербовала тех, кто будет участвовать в сфабрикованном нападении, и что российская разведка принимает самое непосредственное участие в этих усилиях.

Провокации для создания повода вторгнуться

Ранее неоднократно звучала информация, что Россия может устроить провокации для оправдания военного вторжения в Украину.

Так, 14 января депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Россия может устроить подрыв домов как сценарий, позволяющий оправдать российское вторжение.

О возможных провокациях также сообщалось в Главном управлении разведки Украины. Там заявляли, что Специальные службы РФ готовят ряд провокаций против своих военнослужащих, чтобы обвинить в этом украинскую армию.

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