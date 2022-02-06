Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск будет на стороне Москвы в случае военных действий между Россией и Украиной.

Такое заявление он сделал в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. По утверждению Лукашенко, Киев якобы может решиться на наступление на Донбассе.

– Опасность одна – что они (Україна, — Ред.) предпримут очень серьезные акции в направлении Донецка и Луганска, Донбасса, – заявил Лукашенко.

По его словам, в таком случае белорусская сторона будет действовать так же, как Россия.

– Я же сказал публично недавно…: ребята, вы будете безумцами, если столкнетесь с Россией, и мы будем не с вами… Если они начнут воевать, против нас или против России, значит, мы будем воевать, защищать, — объявил Лукашенко.

Отвечая на вопрос, как будет вести себя белорусская армия в случае якобы “наступления” на Донбассе, он заявил: Точно так, как российская.

Лукашенко подтвердил, что это будет общий военный ответ с армией РФ.

– Естественно. Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне ж вам объяснять, – заявил он.

По утверждению Лукашенко, все якобы будет зависеть от украинской власти и армии.

Кроме того, он выразил мнение, что Украина якобы не сможет противостоять войскам РФ и Беларуси, а если такая война начнется, то продлится “максимум три-четыре дня”.

– Украина никогда с нами не будет воевать: эта война продлится максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Те, кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются… Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал, снимем на мобильный телефон тренировку эту и покажем, – утверждает Лукашенко в интервью.

Следует отметить, что недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что украинские войска не готовят наступление на Донбассе.

– Хочу в очередной раз опровергнуть российскую ложь о якобы какой-то подготовке Украины к наступлению. Украина не планирует наступательные операции на Донбассе. Не стягивает войска. Не планирует никаких провокаций. Украина стремится к миру, — сообщил Кулеба.

Подобное заявление на днях сделал и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он отметил, что наше государство не рассматривает силовой вариант возвращения временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Между тем, американские СМИ обнародовали информацию, что РФ разработала план создания повода, чтобы вторгнуться в Украину. Речь идет о фабрикации нападения якобы Вооруженных сил Украины на территорию России или русскоязычное население, чтобы оправдать дальнейшее вторжение на украинские территории.

Информацию о возможной провокации РФ подтвердили в Пентагоне. Там сообщили, что в планах Москвы – снять сфабрикованное нападение, чтобы сделать из него пропагандистское видео.

Источник: БЕЛТА