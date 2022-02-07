В том положении дел, когда вокруг Украины скапливается российская военная техника, а чиновники США сообщают о возможной эскалации конфликта, можно увидеть улучшение ситуации.

С таким заявлением для журналистов выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

Слова Шольца прозвучали накануне своего первого визита в США на посту главы правительства ФРГ. На встрече канцлер и президент США Джо Байден обсудят, в частности, тему скопления российских войск вокруг Украины.

Олаф Шольц заявил, что, несмотря на взаимные обвинения Украины и России, в центре конфликта остаются переговоры стран Запада с Москвой.

Канцлер Германии заявил, что сторонам удалось продвинуться вперед, а сам он испытывает личную гордость из-за достигнутого прогресса.

Он добавил, что Германия готова увеличить присутствие своих вооруженных сил в странах Балтии.

Накануне министерство обороны ФРГ снова отклонило возможность поставки оружия в Украину. Это решение подтвердил и глава германского правительства.

— Федеральное правительство в течение многих лет соблюдает четкий курс — мы не поставляем (вооружение, — Ред.) в кризисные регионы и не поставляем летальное вооружение Украине, — подчеркнул Олаф Шольц.

Напомним, 14 февраля канцлер Федеративной Республики Германия совершит свой первый визит в Киев. После этого, 15 февраля, у главы германского правительства запланирован отъезд в Российскую Федерацию.

Ранее коллега Шольца, лидер немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц, заявил, что Евросоюзу следует рассмотреть совместные поставки оборонного оружия в Украину. Он также подверг критике канцлера ФРГ за его пассивную позицию по отношению к Украине.

Фото: Olaf Scholz

Источник: DW