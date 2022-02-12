Европейский Союз уже подготовил пакет болезненных санкций против России. ЕС намерен прилагать усилия для поддержки Украины.

Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

– В разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обсудили текущую ситуацию безопасности. Он подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов, – подчеркнул Кулеба.

Министр убежден, что Европейский Союз будет прилагать усилия для политической и финансовой поддержки Украины.

— ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины. Благодарен ЕС за жесткую позицию и готовность к решительным действиям, — отметил глава МИД Украины.

Российская агрессия

Недавно стало известно о наращивании войск России возле границ Украины. Девять стран мира призвали граждан покинуть Украину, а Израиль заявил об эвакуации своих дипломатов на фоне угрозы вторжения России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что помимо вероятности нового нападения РФ, существует риск свержения правительства в Киеве.