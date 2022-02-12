Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Европейский Союз подготовил пакет “тяжелых” санкций против России — Кулеба

Юля Захарченко редактор ленты
Дмитро Кулеба

Европейский Союз уже подготовил пакет болезненных санкций против России. ЕС намерен прилагать усилия для поддержки Украины.

Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

– В разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обсудили текущую ситуацию безопасности. Он подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов, – подчеркнул Кулеба.

Министр убежден, что Европейский Союз будет прилагать усилия для политической и финансовой поддержки Украины.

— ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины. Благодарен ЕС за жесткую позицию и готовность к решительным действиям, — отметил глава МИД Украины.

Российская агрессия

Недавно стало известно о наращивании войск России возле границ Украины. Девять стран мира призвали граждан покинуть Украину, а Израиль заявил об эвакуации своих дипломатов на фоне угрозы вторжения России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что помимо вероятности нового нападения РФ, существует риск свержения правительства в Киеве.

Читайте
Стало известно, когда Байден и Путин проведут разговор

Фото: УНИАН

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка