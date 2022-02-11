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Факты / Украина / Общество

Россия сняла блокаду части акватории Азовского моря

Марта Бондаренко редактор ленты
Россия сняла блокаду части акватории Азовского моря

Российская Федерация сняла блокаду части акватории Азовского моря. Об этом Фактам ICTV подтвердили в пресс-центре Госпогранслужбы.

– Мы получили от Госгидрографии подтверждение, что южную часть Азовского моря не будет охватывать район проведения маневров российских кораблей. То есть сообщение, которое было накануне, о закрытии прохода отменено, — отметила пресс-секретарь регионального управления Морской охраны Государственной пограничной службы Украины Наталья Гуменюк.

На данный момент другой информации относительно ситуации в акватории Черного моря у пограничников нет.

10 февраля минобороны РФ сообщило о заходе группы крупных десантных кораблей российского флота в оккупированный Севастополь. Корабли завершили переход вокруг Европы и зашли на главную базу Черноморского флота.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с блокировкой части акватории Черного и Азовского морей со стороны российских кораблей. А министр обороны Украины Алексей Резников призвал наших партнеров и мировое общество к решительным действиям в ответ на блокирование Россией акватории Черного и Азовского морей.

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Фото: Минобороны РФ

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