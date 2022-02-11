Российская Федерация сняла блокаду части акватории Азовского моря. Об этом Фактам ICTV подтвердили в пресс-центре Госпогранслужбы.

– Мы получили от Госгидрографии подтверждение, что южную часть Азовского моря не будет охватывать район проведения маневров российских кораблей. То есть сообщение, которое было накануне, о закрытии прохода отменено, — отметила пресс-секретарь регионального управления Морской охраны Государственной пограничной службы Украины Наталья Гуменюк.

На данный момент другой информации относительно ситуации в акватории Черного моря у пограничников нет.

10 февраля минобороны РФ сообщило о заходе группы крупных десантных кораблей российского флота в оккупированный Севастополь. Корабли завершили переход вокруг Европы и зашли на главную базу Черноморского флота.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с блокировкой части акватории Черного и Азовского морей со стороны российских кораблей. А министр обороны Украины Алексей Резников призвал наших партнеров и мировое общество к решительным действиям в ответ на блокирование Россией акватории Черного и Азовского морей.

Фото: Минобороны РФ