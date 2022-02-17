Россия заявляет о начале отвода своих войск и техники от границ Украины. Однако это отрицают чиновники США, Великобритании и ряда других стран.

В Соединенных Штатах говорят, что Россия наоборот увеличила контингент вблизи границ на 7 тыс. военных.

Действительно ли Россия отводит войска? Факты ICTV поинтересовались, что пишут об этом западные СМИ.

США назвали заявления России о выводе войск ложными — Axios

В США считают, что заявления России о том, что она отводит войска с прилегающей к Украине территории, являются ложными. Москва фактически увеличила свое присутствие на границе на 7 тыс. военнослужащих в последние дни, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации президента.

Получается, что президент Владимир Путин публично предлагал возобновить переговоры, в то время по-тихому мобилизовывался на войну, сказал чиновник.

Читайте Украинская разведка не подтвердила отведение российских войск от границ

Спутниковые снимки и разведывательные данные из открытых источников показывают продолжающееся в последние дни наращивание российской военной мощи вблизи Украины.

— Вчера российское правительство заявило, что выводит войска из Украины. Это заявление привлекло много внимания как здесь, так и во всем мире. Но теперь мы знаем, что это была ложь… Фактически мы подтвердили, что за последние несколько дней Россия увеличила свое военное присутствие вдоль границы с Украиной на целых 7 тыс. человек, причем некоторые из них прибыли совсем недавно, — сказал чиновник журналистам на условиях анонимности.

В США продолжают получать намеки на то, что Россия может использовать ложный предлог для оправдания вторжения в Украину, включая сфабрикованные обвинения в зверствах против пророссийских сепаратистов на востоке Донбасса.

— Мы уже наблюдаем рост количества ложных заявлений со стороны РФ в последние несколько дней, включая сообщения о безымянной могиле мирных жителей, предположительно убитых украинскими вооруженными силами. Заявления о том, что США и Украина разрабатывают биологическое или химическое оружие, и что Запад направляет партизан для убийства местных жителей, — сказал чиновник, подчеркнув, что все это является ложью.

По его словам, в ближайшие дни количество ложных сообщений от российских государственных СМИ будет расти.

Накануне глава военной разведки Великобритании сделал аналогичное заявление об отводе войск Россией.

— Мы не видели доказательств того, что Россия отвела войска от границ Украины. Вопреки их утверждениям, Россия продолжает наращивать военный потенциал вблизи Украины, — заявил генерал-лейтенант Джим Хоккенхалл.

В эти выходные вице-президент Камала Харрис отправится на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где впервые за более чем два десятилетия не будет российской делегации, чтобы встретиться с европейскими союзниками. Среди них генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и лидеры Эстонии, Латвии и Литвы, с которыми она обсудит дополнительную военную поддержку США, предназначенную для укрепления восточного фланга Альянса.

Во второй день конференции Харрис встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Украинский кризис: Россия перебросила к границе еще 7 тыс. военных — The Guardian

Глава британской военной разведки Джим Хоккенхалл поздно вечером в среду сделал серию публичных комментариев, усилив скептицизм Запада в отношении того, что Россия привержена деэскалации любого конфликта.

Генерал-лейтенант сэр Хоккенхалл сказал, что было зафиксировано больше российской бронетехники, вертолетов и полевой госпиталь, несмотря на заявление Кремля об отводе войск.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что президент России Владимир Путин может затянуть украинский кризис на несколько месяцев, пытаясь бросить вызов единству Запада.

— Нам не должны внушать ложное чувство безопасности заявлениями России о том, что некоторые войска возвращаются в свои казармы, в то время как на самом деле наращивание российской военной мощи не показывает никаких признаков замедления, — сказала Трасс.

Она отметила, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что российские военные уходят из приграничных районов вблизи Украины.

— У нас не должно быть иллюзий относительно того, что Россия могла бы тянуть это намного дольше, чтобы потратить еще недели, если не месяцы, на подрыв Украины и бросить вызов единству Запада. Это проверка нашего характера, — отметила Трасс.

Отмечается, что Элизабет Трасс посетит Украину и Польшу для переговоров со своими коллегами-министрами, а затем примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности с министрами иностранных дел и обороны НАТО в субботу.

Напряженность резко возросла, поскольку Запад обвиняет РФ во лжи — The New York Times

Напряженность вокруг Украины резко обострилась в среду, когда западные официальные лица обвинили Россию во лжи о том, действительно ли она начала отводить войска от украинской границы.

Так, высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности сообщил журналистам, что Москва не только не свернула свои войска и технику, но и увеличила численность войск на 7 тыс. комбатантов. Западные союзники выразили аналогичные сомнения в отношении заявлений России.

Предупреждения Запада резко контрастировали с попытками России показать, что она проводит деэскалацию. Американские официальные лица демонстративно отказывались принимать заявления России об отступлении.

В среду госсекретарь Энтони Блинкен в интервью MSNBC заявил, что воинские части, имеющие решающее значение для сил вторжения, продолжают двигаться к границе, а не от границы.

В Брюсселе министры обороны стран НАТО обсудили способы усиления военных позиций на восточном периметре Альянса, а генсек Йенс Столтенберг заявил, что также не видит ничего, что могло бы подтвердить заявление России о сокращении численности военных и вооружения.

— Мы видим, что российские войска выдвигаются на позиции, — сказал Столтенберг.

Как пишет издание, смешанные заявления исходили практически ежедневно из Киева и Москвы, создавая головную боль для дипломатов, аналитиков и военных экспертов.

Все стороны придерживаются деликатных стратегий, пытаясь казаться решительными, но непреклонными, чтобы избежать обвинений в случае войны.