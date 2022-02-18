Украина отстаивает мирное разрешение российско-украинского конфликта, но будет защищать себя в случае эскалации.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза.

– Украина заявляет о своей преданности мирному разрешению российско-украинского конфликта путем дипломатии. Украина хочет мира, безопасности и стабильности – не только для себя, но и для всей Европы. В то же время я хочу подчеркнуть, что в случае если Россия выберет эскалацию, то Украина будет защищать себя, — сказал Сергей Кислица.

Он также призвал РФ оставить ее агрессивные планы по Украине, базирующиеся на угрозах и использовании силы против территориальной целостности Украины.

Сергей Кислица также обратился к представителю России. Специально для российской стороны, постпред Украины процитировал представителя МИД РФ Марию Захарову, которая говорила, что с точки зрения международного права, по ее мнению, СССР до сих пор не прекратил свое существование.

— Интересно, как тогда вы оказались в Совбезе ООН? Как представитель СССР? – спросил украинский дипломат заместителя министра иностранных дел России.

Напомним, перед постпредом Украины на заседании выступал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что президент РФ планирует осуществить новое наступление на украинские территории в ближайшие дни. Энтони Блинкен также объяснил простые шаги, которые следует сделать России для начала деэскалации на украинской границе.

Фото: Постоянное представительство Украины при ООН