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Факты / Мир / Мировые новости

Беларусы поддержали на референдуме поправки к Конституции

Марта Бондаренко редактор ленты
Білорусь палац

27 февраля в Беларуси состоялся референдум который расширит полномочия Александра Лукашенко. В голосовании якобы приняли участие 5 359 471 человек, или 78,63% граждан Беларуси, включенных в списки избирателей.

Об этом сообщает белорусское бюро Радио Свободы.

По предварительным данным, за внесение поправок в Конституцию проголосовали 4 440 813 белорусов, или 65,16 % от общего числа участников. Высказались против — 686 165 человек или 10,07%.

Если рассчитывать итоги голосования из числа принявших участие в референдуме, то 82,85% проголосовали за, 12,8% отдали свои голоса против, 4,35% бюллетеней оказались недействительными.

Стоит отметить, что на конституционном референдуме в 2004 году явка составила 90,28%: 87,97% проголосовали за, 10,97% проголосовали против.

На данный момент сайт ЦИК Беларуси не работает.

Напомним, что во время проведения референдума по всей стране прошли протесты против войны в Украине. Правозащитники заявляют, что правоохранители задержали 500 человек.

Фото: Depositphotos

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