Япония ввела дополнительные санкции против чиновников России и Беларуси в связи с вторжением в Украину, заморозив их активы.

Об этом во вторник заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Поскольку Россия продолжает войну против Украины, в которой замешана Беларусь, Япония запретит экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию и продукцию двойного назначения в Беларусь, сказал он.

Издание Japan Times пишет, что Япония также обсуждает запрет на импорт нефти из России из США и европейских стран.

Персональные санкции

Кроме того, правительство Японии приняло введение персональных санкций против ряда чиновников из России и Белоруссии.

Санкции были введены против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака, Алексея Громова и Сергея Кириенко, председателя Чечни Рамзана Кадырова, олигархов Бориса Ротенберга и Алишера Усманова, пропагандиста Владимира Соловьева.

Также санкции вводятся против сыновей президента Беларуси Виктора и Дмитрия Лукашенко, спикера Лукашенко Наталии Эйсмонт, а также главы МВД Ивана Кубракова.

Кроме того, вводится запрет на экспорт для министерства обороны Беларуси.

В настоящее время санкции против президента РФ Владимира Путина Япония не вводила.

Что предшествовало

Накануне премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония еще имеет несколько вариантов санкций против России, отметив необходимость того, чтобы Япония действовала вместе с западными странами по агрессии России против Украины. Однако он удержался от ответа на вопрос, присоединится ли Япония к Соединенным Штатам и европейским странам в запрете российских полетов в своем воздушном пространстве.

Ранее Япония уже приняла решение о введении санкций против России, таких, как исключение нескольких банков из ключевой международной платежной сети SWIFT, чтобы нарушить торговлю и денежные переводы страны.

Япония намекнула на принятие дальнейших мер, хотя она по-прежнему не хочет закрывать свое воздушное пространство для российских самолетов. Правительство считает, что это может побудить Россию принять такие же меры против Японии и повлиять на транспортировку вакцин от Covid-19 из Европы.

Источники: Japan Times, МИД Японии