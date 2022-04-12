В течение следующих двух-трех недель бои на Востоке Украины будут усиливаться.

Такой прогноз озвучили в разведке Минобороны Великобритании 12 апреля.

К такому выводу в британском ведомстве пришли ввиду того, что Россия продолжает фокусировать там свои усилия.

В частности, для поддержки операций на Востоке Украины РФ передислоцирует туда войска из Беларуси.

– Российская Федерация продолжает атаковать украинские позиции вблизи Донецка и Луганска, – отмечают в британской разведке.

В планах России, отмечают в Минобороны страны – бои в районе Херсона и Николаева и возобновление штурма в сторону Краматорска.

Напомним, что по состоянию на 12 апреля армия РФ пытается завершить перегруппировку и переместить подразделения в Белгородскую и Воронежскую области, а авиацию перебазировать на аэродромы, близкие к восточным границам Украины.

На Слобожанском направлении российская разведка работает над выявлением позиций подразделений войск ВСУ и определением маршрутов их выдвижения.

Кроме того, в Генеральном штабе ВСУ видят признаки, что армия РФ пытается выйти на административные границы Донецкой области и закрепиться на границах Херсонской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 48-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Ministry of Defence

Фото: Генштаб ВСУ