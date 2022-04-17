Глава РФ Владимир Путин не заинтересован в переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также в прекращении военных действий в Украине.

Об этом заявил в одном из интервью премьер-министр Италии Марио Драги. Он рассказал о деталях своего телефонного разговора с хозяином Кремля.

– Во время телефонного разговора я сказал ему, что звоню поговорить о мире. Я спросил его: Когда вы встречаетесь с Зеленским? Только вы вдвоем сможете найти решение. Он ответил: Время еще не пришло. Я настаивал: Примите решение о прекращении огня. И снова: Нет, время еще не пришло, — проинформировал Марио Драги.

По его словам, далее Путин начал рассказывать о требовании РФ относительно оплаты за российский газ в рублях, после чего собеседники распрощались. А потом весь мир увидел зверства, которые военные РФ совершили в городе Буча Киевской области.

Как отметил Драги, учитывая эти обстоятельства, создается впечатление, что разговоры с президентом РФ – это пустая трата времени.

– Я начинаю думать, что правы те, кто говорит, что с ним (Путиным, — Ред.) бесполезно разговаривать, это просто пустая трата времени. Я всегда защищал Макрона (президента Франции Эммануэля Макрона, – Ред.) и продолжаю утверждать, что он прав, когда пытается использовать все возможные пути диалога. Но у меня сложилось впечатление, что ужас войны, с ее резней, с тем, что они сделали с детьми и женщинами, совершенно не зависит от слов и совершаемых телефонных звонков, — подчеркнул Драги.

Он добавил, что целью Путина пока что был не поиск мира, а попытка уничтожить украинское сопротивление и оккупировать Украину.

Премьер Италии признался: в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину он ошибочно полагал, что российские войска могут добиться успеха, из-за чего возникнет угроза для других государств Европы. Но этого не произошло.

– Украинское сопротивление – героическое. Как говорит президент Зеленский, народ стал армией Украины. Нас ждет война сопротивления, продолжительное насилие с разрушениями. Нет никаких признаков того, что украинский народ может принять российскую оккупацию, – заявил Драги.

Комментируя введение санкций против РФ, политик отметил, что они призваны ослабить РФ, однако не остановят российские войска в Украине. Для этого необходимо оружие.

Драги уточнил, что итальянский парламент почти единогласно принял решение об отправке оружия Украине.

– Санкции необходимы для ослабления агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Для этого нам нужно помогать украинцам напрямую, что мы и делаем. Не сделать этого было бы равносильно заявлению: сдавайтесь, примите рабство и подчинитесь. Это противоречит нашим европейским ценностям, – добавил Драги.

Как известно, 29 марта украинская делегация во время переговоров с российской стороной в Стамбуле (Турция) представила официальные предложения по системе гарантий безопасности для Украины.

Речь идет о подписании международного договора, предусматривающего такие гарантии безопасности. Украина хочет видеть среди гарантов Италию и ряд других государств.

На днях президент Владимир Зеленский проинформировал, что Великобритания, США, Италия и Турция предварительно сообщили о готовности стать гарантами безопасности для нашего государства.

Источник: Corriere della Sera